Afghanistan: de Magistris, dopo fallimento Onu affronti dramma del popolo

- "Dopo il fallimento delle politiche guerrafondaie, imperialiste e colonialiste, è necessario che adesso la comunità internazionale e l'Onu affrontino, con la dovuta prontezza e risolutezza, il dramma del popolo afghano. Penso alle donne e ai bambini in particolare. La comunità internazionale interrompa l'orrore omicida, barbaro, nei confronti delle donne e di un popolo inerme. Costruiamo un mondo unito sulla fratellanza universale e non lacerato da guerre orrende". Lo ha affermato in una nota il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, candidato presidente alla Regione Calabria. (Ren)