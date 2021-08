Salerno: M5s, felici della visita annunciata in città da Giuseppe Conte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo davvero felici che il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte abbia deciso di venire a Salerno già nella mattinata del 19 agosto. Faremo una passeggiata in città e poi ci sarà un incontro con i candidati e i simpatizzanti. Riteniamo sia partito davvero un nuovo corso e che questa sia la strada migliore. Il neo oresidente vuole infatti costruire da subito un legame forte con i territori." Così in una nota congiunta i parlamentari salernitani Cioffi, Provenza e Tofalo: "Abbiamo lavorato per mesi, nonostante le tante difficoltà, alla realizzazione di un patto civico per la nostra Città, un patto aperto a tutte le migliori energie della nostra comunità. Oggi facciamo parte di un'ampia coalizione di 8 liste che ha trovato nella Preside del Liceo Statale Alfano I, Elisabetta Barone, la sintesi di questa alleanza civica. Il nostro obiettivo è riprogettare la città di Salerno che oggi è completamente abbandonata al suo declino. Vogliamo far tornare al voto quei 30000 salernitani che da tempo non partecipano più alla vita politica della città. La presenza del presidente Conte porterà nuova linfa e coinvolgerà tante persone vogliose di attuare un reale cambiamento". (Ren)