Napoli: Nappi (Lega), soddisfazione per assegnazione 20 mln per porto

- "Accogliamo con soddisfazione l'assegnazione di 20,1 milioni di euro di fondi che il Ministero ha attribuito all'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale, per effettuare interventi di riqualificazione dell'area monumentale del porto di Napoli. Un altro segnale importante dell'attenzione che il Governo Draghi ha per la terza città d'Italia, e un ulteriore fondamentale passo per il rilancio dello scalo marittimo, che deve tornare al centro, insieme alla risorsa mare, dell'economia partenopea e favorire la logistica di interconnessione dei territori. Da tempo stiamo lavorando al progetto della nuova Napoli, e tra i punti del nostro programma c'è la valorizzazione del mare, dell'intera area costiera (letteralmente abbandonata dalle sinistre) e del porto, elementi centrali per la realizzazione di un polo turistico ed economico internazionale". Lo ha affermato in una nota Severino Nappi, consigliere regionale della Lega e coordinatore della lista Prima Napoli che sostiene la candidatura a sindaco di Catello Maresca.(Ren)