Pd: Boccia nomina sub-commissari a Cosenza, Zagarese e Locanto

- Francesco Boccia, deputato del Partito democratico e commissario del Pd di Cosenza, ha nominato due sub-commissari del partito cosentino: Aldo Zagarese e Maria Locanto. "Ringrazio Aldo e Maria - dichiara Boccia in una nota - che, accettando la mia proposta, mi affiancheranno nell’organizzazione dei lavori sul territorio in vista delle elezioni regionali e delle elezioni comunali. La campagna elettorale per le prossime amministrative del 3 e 4 ottobre è entrata nel vivo in questi giorni e lavoreremo con tutte le compagne e i compagni di partito della federazione di Cosenza per raccogliere tutte le migliori energie del territorio per vincere le elezioni per la guida della regione Calabria con Amalia Bruni e le elezioni della città di Cosenza con Franz Caruso". (Com)