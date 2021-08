Il meteo di Ferragosto a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino a Ferragosto cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 35°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4479m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Allerte meteo previste: afa. In Piemonte, giornata di Ferragosto caratterizzata da sole e gran caldo afoso in pianura. Massime ancora intorno ai 35-36°C in pianura. La sera rischio di qualche rovescio o temporale di calore tra Valli di Lanzo, Valle d'Aosta e Ossola. Venti deboli. (Rpi)