Torino: controlli dei Carabinieri, quattro arresti per furto e danneggiamento aggravato

- Quattro arresti per furto e danneggiamento aggravato. E' questo il risultato dei recenti controlli effettuati dai Carabinieri in città per contrastare i reati contro il patrimonio. In via Nizza, zona Lingotto, i militari del nucleo Radiomobile hanno sorpreso due uomini, un italiano e un rumeno, dopo che avevano rubato degli oggetti dall'interno di un'auto parcheggiata in strada. In corso Montecucco, quartiere Pozzo Strada, un 37enne è stato fermato per aver tentato di sottrarre del materiale elettronico da un supermercato. A Torino Nord, tra Barriera di Milano e Regio Parco, i Carabinieri sono intervenuti per fermare il raptus di un nigeriano di 21 anni all'interno del pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Bosco: stava aggredendo il personale sanitario e danneggiando alcuni macchinari. L'uomo ha poi tentato di aggredire anche i militari prima di essere arrestato.(Rpi)