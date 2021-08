Torino: scoppia una gomma, macchina finisce contro tram, ferita una donna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le prime ricostruzioni la donna alla guida di una Lancia Ypsilon avrebbe perso il controllo dell'auto dopo lo scoppio di una gomma. Questo avrebbe causato il durissimo impatto con un tram della linea 15 tra via Monginevro e via Marsigli. La conducente è rimasta ferita in modo non grave ed è stata trasportata in ambulanza al Cto. A bordo del tram c'era solo un passeggero rimasto illeso. La strada è rimasta chiusa e la linea 15 è stata limitata in piazza Sabotino. (Rpi)