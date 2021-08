Amministrative: fonti M5s, a Bogliasco nessun sostegno a candidato centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La notizia secondo cui alle prossime elezioni amministrative nel comune di Bogliasco nella citta metropolitana di Genova il Movimento cinque stelle sosterrà il candidato del centrodestra Guido Guelfo è "totalmente priva di fondamento". Lo si apprende da fonti del Movimento cinque stelle che spiegano come i due consiglieri M5s Giacomo Gorin e Piermario Piaggio, che hanno annunciato la loro posizione con un post su Facebook, "parlano infatti a titolo personale e la loro linea non rispecchia in nessun modo quella della direzione nazionale". (Rin)