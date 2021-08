Agroalimentare: in Piemonte aumentano le rese delle vendemmie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' un anno positivo in Piemonte per la vendemmia. A confermarlo la richiesta di aumento di riserve da parte dei consorzi. Il trend è migliore rispetto al 2020, a confermarlo l'assessore regionale all'Agricoltura e al Cibo Marco Protopapa: "Rispetto all'anno scorso sono aumentati i quantitativi stabili per le rese e le riserve vendemmiali. Il mercato si è rivelato favorevole dopo un lungo periodo di fermo e anche il posizionamento in nuovi mercati esteri ha consolidato una situazione positiva per i prodotti vinicoli piemontesi".(Rpi)