Piemonte: a Torino in 6 mila al museo Egizio per il fine settimana di Ferragosto

- E' stato un weekend di Ferragosto di speranza quello passato dalle mete turistiche piemontesi. Dai musei fino ai concerti, i numeri sono stati positivi e fanno ben sperare per il futuro, dopo le difficoltà vissute con l'emergenza Covid. A Torino il museo Egizio ha comunicato 6 mila e 31 ingressi da venerdì a domenica, con il tutto esaurito a Ferragosto. Mentre il museo del Cinema ha accolto 4 mila 885 persone, segnano un +30 per cento rispetto agli stessi giorni dell'anno scorso. Sia i Musei Reali che quelli della Fondazione Torino Musei hanno contato su presenze ben al di sopra dei mille ingressi. Nelle montagne piemontesi invece, la nuova formula del concerto di Ferragosto chiama '7x7, sette concerti in sette rifugi', ha fatto il tutto esaurito. L'evento, che si è svolto a Sauze d'Oulx, ha avuto un vero e proprio "boom", come sottolineato dal sindaco Mauro Menguzzi: "L'esperimento non solo è riuscito, ma è proprio piaciuto tanto".(Rpi)