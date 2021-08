Sardegna: Confartigianato, pneumatici fuori uso bombe ecologiche, ministero intervenga (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' una situazione esplosiva che si protrae ormai da parecchi mesi, se non da anni, che crea disagi ormai intollerabili e che più volte abbiamo segnalato", commenta Daniele Serra, Segretario Regionale di Confartigianato Imprese Sardegna. "Benché le imprese paghino regolarmente la quota relativa al contributo necessario allo smaltimento sugli acquisti dei pneumatici nuovi, le gomme usate vengono ritirate con una frequenza non sufficiente a smaltire tutto ciò che le imprese accumulano e che vorrebbero venisse portato via con puntualità. Lo pneumatico fuori uso è un rifiuto speciale e come tale richiede un trattamento adeguato", aggiunge. "Questa situazione deve essere affrontata sin da ora perché a breve tanti automezzi dovranno effettuare il cambio gomme stagionale – rimarca il Serra – Un ulteriore accumulo potrebbe portare a un vero proprio collasso del sistema. Di sicuro è necessario introdurre meccanismi che garantiscano la certezza del ritiro a tutti gli operatori che versano regolarmente il contributo PFU: chi opera diversamente provvederà a pagare in proprio il ritiro, come oggi devono fare purtroppo molti operatori onesti". (Rsc)