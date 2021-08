Torino: spara contro l'auto dell'ex compagna e fugge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Era a bordo della sua Fiat 500, quando ha incrociato il suo ex compagno che, pistola in pugno, ha fatto fuoco controllo l'auto per poi fuggire. Fortunatamente la portiera del mezzo ha fatto da scudo alla vittima che è rimasta illesa. E' successo ieri mattina a Torino, in largo Giulio Cesare, nel cuore di Barriera di Milano. Secondo il racconto dei testimoni i due avevano avuto una discussione sentimentale e ad un certo punto il 31enne ha tentato di sparare alla ex, che è riuscita a ripararsi dietro alla portiera dell'auto. Ora la Squadra Mobile sta facendo delle ricerche per rintracciare l'uomo, che dopo lo sparo si è dileguato. (Rpi)