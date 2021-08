Sicilia: Mite, avviato iter per definitiva bonifica e messa in sicurezza di "Campo Fontana" ad Augusta (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’avvio a breve delle procedure per l’assegnazione delle 'construction site works' ovvero delle opere tecniche di bonifica e messa in sicurezza delle connesse attività di ripristino dell’impianto sportivo è punto nodale del procedimento per la conclusione della sanzione e risoluzione dell’inquinamento - dichiara il commissario, generale Vadalà -. Oggi possiamo dire che è l’inizio della fine del lungo e operoso cammino di risanamento ambientale e riqualificazione del Campo Fontana e tutto questo lo abbiamo fatto insieme ai soggetti principi del territorio. Nel contempo stiamo curando in questi giorni la definizione dell’ultima parte progettuale da avviare a successiva e immediata gara che consiste anche nella risistemazione idraulica per la funzionale raccolta e smaltimento delle acque meteoriche che si scaricano in tutta l’area adiacente al piazzale. Fase particolarmente complessa in quanto oltre le attività e le opere strettamente necessarie alla bonifica e alla messa in sicurezza previste per la fuoriuscita del sito dal contenzioso europeo si è provveduto a programmare la ricostruzione del campo sportivo e le opere idrauliche di smaltimento delle acque meteoriche che si raccolgono negli eventi meteorici nel piazzale antistante il campo sportivo nel rispetto della vicina, bella e pregevole salina di Augusta". (Com)