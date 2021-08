Vaticano: Papa nomina monsignor D'Angelo vescovo ausiliare de L'Aquila

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha nominato monsignor Antonio D'Angelo vescovo titolare di Cerenza ed ausiliare dell'arcidiocesi metropolitana di L'Aquila. A darne notizia la sala stampa vaticana. Monsignor D'Angelo appartiene al clero della diocesi di Termoli-Larino e finora è stato rettore del Pontificio seminario regionale abruzzese-molisano San Pio X. Nato il 2 marzo 1971 a Castelmauro (Campobasso), ha intrapreso gli studi universitari a Bologna. Successivamente è entrato nel Pontificio seminario regionale abruzzese-molisano S. Pio X di Chieti, dove ha ottenuto il baccellierato in teologia. È stato ordinato presbitero il 14 settembre 1996. Nel 2008 ha conseguito la licenza in teologia pastorale presso la Pontificia università lateranense a Roma e nel 2018 il diploma dell'Istituto superiore per formatori presso la Pontificia università gregoriana. Tra i numerosi incarichi ricoperti, dal 2018 è membro della Commissione presbiterale italiana della Cei. (Civ)