Abruzzo: Legambiente, Lipu e Wwf a Marsilio, dopo incendi fermare la caccia (2)

- Le Associazioni hanno chiesto per questo il blocco dell'apertura della caccia per la stagione 2021/22, un provvedimento definito "doveroso, ragionevole e responsabile", previsto del resto dall'art.19 della L.157/92 che disciplina l'attività venatoria in Italia. Wwf, Lipu e Legambiente la ritengono una scelta doverosa: sarebbe auspicabile un blocco totale, oppure andrebbe almeno, come minimo, prevista la chiusura dell'attività venatoria per una superficie del territorio agro silvo pastorale, oggi destinata alla libera caccia, pari alle superfici naturali e seminaturali perse a causa delle fiamme. Considerando, inoltre, che l'articolo 10 della legge 353/2000 "legge quadro in materia di incendi boschivi" prevede il divieto assoluto di caccia per un periodo di 10 anni su tutti i terreni boscati percorsi dal fuoco, le tre Associazioni hanno chiesto di adottare provvedimenti immediati che impongano tale divieto nelle aree incendiate e in quelle limitrofe, dove hanno trovato e troveranno rifugio gli animali scampati agli incendi. In queste zone si verificano infatti fenomeni di sovraffollamento, sfruttamento intensivo delle risorse e accentuazione della competizione alimentare, causati dalla distruzione delle reti alimentari e dagli spostamenti della fauna superstite, con conseguente aumento della mortalità. È inaccettabile, concludono le associazioni ambientaliste, che questa fauna già stressata debba subire un'ulteriore pressione qual è quella rappresentata dall'attività venatoria. Il divieto, per essere efficace, dovrà essere accompagnato dall'attivazione di tutte le procedure necessarie e da una opportuna sorveglianza perché vengano rispettate le disposizioni di legge. (Gru)