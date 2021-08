Abruzzo: la Sanità al centro dei lavori della Giunta regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale, su proposta dell'assessore Nicoletta Verì, ha deliberato la ripartizione alle quattro Asl dei fondi (7.554.820 euro) per l'attività di vaccinazione previsti decreto legge 41/2021. Sempre su proposta dell'assessore Verì è stato deliberato l'avvio della campagna antinfluenzale 2021/2022 demandando alle aziende regionali la competenza ad attivare tutte le modalità operative necessarie per il raggiungimento dei target previsti. La data di avvio della campagna è stabilita al giorno 11 ottobre 2021. Verrà offerto gratuitamente il vaccino antinfluenzale agli operatori sanitari nonché ai soggetti di età superiore a 60 anni ai bambini di età compresa tra tre mesi e 6 anni. Sempre su proposta dell'assessore Nicoletta Verì è stato deliberato un piano progettuale per la realizzazione di obiettivi di carattere prioritario mirati al potenziamento della sanità regionale. Sono state individuate linee progettuali: "percorso diagnostico-terapeutico condiviso e personalizzato per pazienti con multicronicità, anche relazione all'emergenza da covid-19"; "promozione dell'equità in ambito sanitario"; "Costituzione implementazione della rete della terapia del dolore sviluppo delle cure palliative e della terapia del dolore in area pediatrica"; "Piano Nazionale prevenzione"; "Tecnologia sanitaria innovativa come strumento di integrazione ospedale territorio, anche relazione all'emergenza da Covid-19".(Gru)