Ponte Genova: Brunetta, Italia non dimentica lezione, avanti con città nel cuore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tragedia del Ponte Morandi "resta una cicatrice indelebile per Genova e per tutto il Paese e il pensiero va alle 43 vittime e ai loro cari. Da quel dolore immane è nata però la forza della ricostruzione. La creazione di un modello Genova, virtuoso e sostenibile, incarna quello spirito di resilienza fulcro del Recovery plan, che può e deve essere replicato. L'Italia non dimentica la lezione. Guardiamo avanti con Genova nel cuore". Lo scrive in una nota Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione. (Com)