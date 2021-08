Ferragosto: in Piemonte sette concerti nei rifugi di montagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si chiama 7x7 l'evento che domani, nella giornata di Ferragosto, racchiuderà sette concerti in altrettanti sette rifugi delle montagne piemontesi. Si comincerà dalle 12.30 in quota tra Sestriere, Sauze d'Oulx e altre località del territorio. Questo il programma completo: ore 12.30 - Dora - Rifugio La Marmotta, Via Case Sparse, 15, 10050 Sauze d'Oulx (TO); ore 12.30 - Li Barmenk – Bar Ristoro La Sosta, Regione Clotes, Via Case Sparse, 10050 Sauze d'Oulx (TO); ore 12.30 - The Alpalachians - Hotel Ciao Pais, via Case Sparse, 17, 10050 Sauze d'Oulx (TO); ore 12.30 - Irish Coffees CON Federico Sirianni - Cicci's House, via Case Sparse, 12, 10050 Sauze d'Oulx (TO); ore 12.30 - 19 O'Clock - Rifugio Clot Bourget, Str. dell' Assietta, 10050 Sauze d'Oulx (TO); ore 12.30 - Ludovico Sanmartino Quintet - Rifugio Capanna Kind, Loc. Sportinia, 10050 Sauze d'Oulx (TO); ore 14.30 – Frubers in the sky - Rifugio Grange Tachier, Via Prarion, 0, 10050 Sauze d'Oulx (TO). L'evento è gratuito ma con prenotazione obbligatoria. Per info e prenotazioni contattare l'indirizzo mail info@scenariomontagna.it o il numero: 375 7314882.(Rpi)