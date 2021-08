Ponte Genova: Cartabia, mai nessun rischio per processo su crollo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ho detto più volte e voglio ripeterlo qui davanti a voi, senza possibilità di equivoci: non c'è mai stato alcun rischio per il processo sul crollo del Ponte Morandi" dalla riforma del processo penale. Lo ha detto la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, nel suo intervento alla cerimonia di commemorazione per le 43 vittime del ponte Morandi. Occorre "rinnovare l'impegno per garantire ogni supporto" perché il "loro e il nostro bisogno di giustizia trovi risposta in tempi brevi", ha aggiunto per poi rammentare che la riforma "si applica ai reati successivi al primo gennaio 2021". Quanto poi a "tutti i processi che riguardano grandi disastri e ogni altra vicenda umana devono essere portati a termine", ha avvertito Cartabia per poi puntualizzare che il governo non si intende "stroncare il lavoro dei giudici" e "l'improcedibilità è solo un'estrema ratio". (Rin)