© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' un dovere per le istituzioni coltivare il ricordo delle 43 vittime della tragedia di Genova rivolgendo un costante pensiero di vicinanza alle loro famiglie". Lo afferma in un tweet del Viminale la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese in occasione dell'anniversario del crollo del Ponte Morandi a Genova. (Rin)