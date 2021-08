Torino: stalker di commesse arrestato nel centro storico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non era la prima volta che prendeva di mira una commessa in centro. Proprio per questo aveva un daspo nell'aria tra via Roma e Porta Nuova. Ma non lo rispettava. L'uomo, un 36enne ivoriano, si è quindi presentato la scorsa settimana di nuovo in un negozio di via Roma molestanti in modo grave una commessa alla cassa. Il personale e i clienti hanno tentato di bloccarlo, ma lui ha continuato con il suo modus operandi. Così è dovuta intervenire la Polizia che l'ha bloccato. Dal racconto della vittima è emerso che il 36enne era venuto per tre giorni consecutivi nel negozio facendo stalking nei suoi confronti. Dati i precedenti e la situazione attuale l'uomo è stato arrestato per il reato di stalking.(Rpi)