Scuola: Floridia, più fondi a Sud per edilizia e contrasto ad abbandono

- "Diamo più di 125 milioni di euro agli Enti locali di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia le risorse per la messa in sicurezza di mense scolastiche e palestre, aree gioco e impianti sportivi adibiti a uso didattico". Lo scrive su Facebook la sottosegretaria all'Istruzione Barbara Floridia che aggiunge: "Da siciliana ho il piacere di sottolineare che la nostra Regione è quella che ottiene più risorse, con uno stanziamento di 37,3 milioni per 125 interventi. Grazie a queste risorse continuiamo a riqualificare degli edifici scolastici con l'obiettivo di migliorare la fruibilità degli ambienti, incentivare il tempo pieno e contrastare l'abbandono scolastico nelle Regioni del Sud. Oltre a questo - spiega ancora la sottosegretaria - il ministero ha emanato il decreto per la ripartizione dei fondi per la programmazione triennale 2018-2020: diamo alle Regioni di tutta Italia 500 milioni di euro per interventi di edilizia scolastica. Di questi, alla Sicilia vanno 46,5 milioni. Continuiamo a lavorare per dare ai nostri studenti scuole più sicure e sostenibili".(Rin)