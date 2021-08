Covid: in Piemonte calano i ricoveri nei reparti ordinari, +219 i guariti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla vigilia di Ferragosto il Piemonte presenta un bollettino Covid rassicurante. Dopo giorni di segno più sono finalmente in calo i ricoverati nei reparti ordinari, oggi, sabato, 14 agosto, a quota 109 (-8 rispetto a ieri). Mentre i guariti rispetto a ieri sono +219. Purtroppo si è registrato un decesso e un aumento di un'unità nelle terapie intensive: ora sono otto i pazienti in condizioni più gravi. I nuovi casi sono 280, pari all'1,2 per cento rispetto ai 23 mila e 33 tamponi eseguiti. Centoventuno positivi sono asintomatici. (Rpi)