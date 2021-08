Torino: shock anafilattico da crostacei, muore un 19enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aveva assaggiato un tortellino con i gamberetti mentre lavorava come cameriere a Rivara (Torino) nonostante era allergico. Un errore di cui si è accorto subito, sputando il boccone. Ma non è bastato per fermare lo shock anafilattico che l'ha portato alla morte. Così un arresto cardiaco si è portato via a soli 19 anni Lorenzo Maio. Nonostante il trasporto in due ospedali, prima a Ciriè e poi al Giovanni Bosco di Torino non c'è stato nulla da fare. E' morto dopo 10 giorni di ricovero. La sua allergia era talmente forte, che gli bastava avvicinarsi ad un piatto di crostacei per avere reazioni allergiche. (Rpi)