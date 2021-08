Covid: Giovannini, Paese si sta gradualmente risollevando ma ridurre rischi contagio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come ha fatto Genova, il Paese si sta gradualmente risollevando da un evento imprevisto e drammatico. Anche se siamo ancora lontani dalla situazione ante-crisi, la ripresa economica è in corso, l’occupazione in aumento, la vita sociale più intensa". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, nel suo intervento all’evento in ricordo delle vittime del Ponte Morandi. "Ma la cultura della sicurezza che ho citato con riferimento alle infrastrutture è la stessa che va resa prassi corrente sui luoghi di lavoro, dove tante persone perdono la vita, ed è la stessa che deve guidare anche i comportamenti di tutti noi per ridurre al minimo i rischi di contagio al fine di accelerare lo sviluppo del Paese e proteggere i più fragili", ha osservato per poi concludere: "Impegnarsi ma non dimenticare, impegnarsi a ricostruire, impegnarsi per evitare drammi evitabili, impegnarsi per un futuro più sicuro e sereno, per tutti. Ecco l’impegno che oggi dobbiamo assumere, ognuno per la sua parte". (Rin)