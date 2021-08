Abruzzo: Legambiente, Lipu e Wwf a Marsilio, dopo incendi fermare la caccia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le rappresentanze abruzzesi di Legambiente, Lipu e Wwf hanno indirizzato un appello urgente al presidente della regione Marco Marsilio e all'assessore Emanuele Imprudente, inviandolo per conoscenza anche al ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, per chiedere interventi immediati a tutela della fauna selvatica in un territorio colpito così gravemente dagli incendi, con particolare riferimento all'attività venatoria. La vastità degli incendi che hanno interessato alcune aree dell'Abruzzo ha provocato e sta tuttora provocando notevolissimi danni, sia diretti che indiretti, alla fauna e agli habitat naturali, con un numero imprecisabile di animali deceduti e numerosi siti, anche di notevole valore faunistico, distrutti dal fuoco. Un quadro a dir poco critico, che purtroppo si prolungherà nel tempo e che potrebbe ulteriormente aggravarsi con l'apertura della stagione venatoria. In una situazione ancora di piena emergenza, la caccia danneggerebbe gravemente anche alcune specie migratorie già in difficoltà nel reperire il cibo, in particolare dove gli incendi hanno parzialmente o interamente distrutto zone caratterizzate da boschi e macchia mediterranea. (segue) (Gru)