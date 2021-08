Scuola: MI, in presenza, ma possibile Dad in caso di zone rosse, arancioni e focolai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell’Istruzione (MI), come anticipato anche nel Protocollo d’intesa per l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2021/2022, ha inviato alle scuole una nota tecnica sul decreto legge approvato lo scorso 6 agosto, comprese le modalità di attuazione del Green pass. Lo si legge sul sito web del dicastero. Il decreto legge "Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" si rivolge - si legge nella nota tecnica - alle "istituzioni scolastiche statali, paritarie e non paritarie, compresi i Cpia nonché, in termini generali, i servizi educativi 0-3" e stabilisce che "sull’intero territorio nazionale e per l’intero anno scolastico 2021/2022, i servizi educativi e scolastici 'sono svolti in presenza'". Una affermazione che si "fonda sulla progressione della campagna vaccinale e sul 'bisogno' di scuola e relazione educativa dei nostri studenti". Resta il fatto, precisa la nota, che "il bilanciamento tra diritti costituzionali alla salute e all’istruzione, tuttavia, non esclude la necessità di eccezioni allo svolgimento in presenza delle attività educative e scolastiche. Possono, infatti, tornare a verificarsi condizioni sanitarie che impongano interventi di deroga alla 'scuola in presenza'". Infatti, fino al 31 dicembre 2021, "per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, i presidenti di Regioni e Province autonome così come i sindaci, 'esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus Sars-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica … nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità' possano derogare alla regola" e disporre "la sospensione dello svolgimento dell’attività scolastica e didattica in presenza. In tale malaugurata ipotesi, per il tempo strettamente necessario, le istituzioni scolastiche avranno cura di assicurare il diritto allo studio dei propri alunni attraverso il ricorso alla didattica digitale integrata che, come possibile, ha comunque consentito di mantenere relazione educativa ed apprendimenti in una condizione senza precedenti nella storia personale di allievi ed insegnanti". Una soluzione che "sarà anche la risposta all’eventuale quarantena - disposta dalle autorità sanitarie competenti - di gruppi classe e singoli alunni". (Rin)