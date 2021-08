Sicilia: Mite, avviato iter per definitiva bonifica e messa in sicurezza di "Campo Fontana" ad Augusta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Buone notizie sul fronte bonifiche ad Augusta (Siracusa): il commissario unico insieme alla stazione appaltante del Provveditorato interregionale alle Opere pubbliche della regione Sicilia e Calabria ha avviato l’11 agosto le procedure per raccogliere le manifestazioni d’interesse e quindi la disponibilità di operatori economici per essere invitati alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori, con un importo a basa d’asta di 4.917.991,81 di euro di messa in sicurezza dell’area denominata "Campo Fontana", inserita tra gli 81 siti in infrazione europea di cui alla causa C 196-13. In sostanza - si legge in una nota del ministero della Transizione ecologica - ha inizio il procedimento per la realizzazione delle opere di bonifica e messa in sicurezza del sito, nello specifico: realizzazione di una copertura (capping) diaframmatica per l’impermeabilizzazione dell’area al fine di impedire l’infiltrazione delle acque meteoriche e quindi il contatto di queste ultime con le ceneri di pirite; esecuzione dei lavori di rifunzionalizzazione e completamento del campo di calcio attualmente esistente nonché la realizzazione dei nuovi spogliatoi; realizzazione delle recinzioni interne ed esterne; predisposizione per la collocazione di tribune spettatori prefabbricate (non previste nel presente appalto); collocazione di un manto di erba sintetica, con le opere connesse ed impianti a corredo. (segue) (Com)