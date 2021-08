Sicilia: Mite, avviato iter per definitiva bonifica e messa in sicurezza di "Campo Fontana" ad Augusta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La messa a gara dei lavori di bonifica del sito di Campo Fontana di Augusta, la ricostruzione del Campo sportivo e la risistemazione del sistema di raccolta e smaltimento delle acque del piazzale antistante senza intaccare il bene prezioso della adiacente Salina - dichiara la sottosegretaria al ministero della Transizione ecologica Ilaria Fontana - è una notizia positiva e rappresenta uno delle quattro opere importanti che la missione dell'Arma dei Carabinieri e il commissario unico stanno conducendo per minimizzare la sanzione pecuniaria corrisposta alla Ue ma soprattutto per restituire quote di benessere ai cittadini di Augusta. Le bonifiche e le messe in sicurezza di discariche e siti contaminati sono asset importanti del nostro Paese. Dobbiamo aumentare la capacità operativa di realizzazione delle bonifiche dei siti degradati accompagnando questo con i massimi gradienti di legalità realizzabili, quindi fare velocemente e bene, ma per fare questo occorre un grande lavoro di coordinamento e di squadra fra apparati dello Stato e Enti Territoriali. Sto lavorando per rendere più funzionale questo settore e per renderlo più strutturato, aprirlo non solo ai contenziosi europei ma anche ai casi di bonifica ordinari ma altrettanto importanti per i cittadini, che riguardano i siti non soggetti a procedura di infrazione. Con l'esperienza maturata sino ad oggi questa missione può rendere un grande servizio al Paese e alle popolazioni che vivono nei siti inquinati. Ancora una volta - conclude l’onorevole Fontana - un plauso quindi all'Arma dei Carabinieri per la capacità di rispondere alle diverse esigenze di sicurezza del Paese, in questo caso aumentando il livello di sicurezza ambientale nelle aree dove c’è più bisogno e dove insistono i siti inquinati e inquinanti più pericolosi del nostro Paese". (segue) (Com)