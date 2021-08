Covid: Orfini (Pd), concerto Salmo è schiaffo a buon senso e a lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questo anno e mezzo terribile ho lavorato molto con i lavoratori dello spettacolo e col mondo della musica, provando ad aiutare un settore tra i più colpiti dalla pandemia. Abbiamo scritto insieme riforme, emendamenti. Abbiamo studiato protocolli e bandi, cercando in tutti i modi di tenere insieme la necessità di riaprire con quella di garantire a tutti la sicurezza. Ho conosciuto persone straordinarie che nella difficoltà non si sono limitate a pretendere la giusta attenzione dalle istituzioni, ma hanno saputo unirsi per lottare e cercare le soluzioni possibili. Non discuto le intenzioni, sicuramente buone, di Salmo. Ma il suo concerto improvvisato è esattamente quello che non si deve fare oggi". Lo scrive su Instagram Matteo Orfini, deputato del Partito democratico, a commento del concerto del cantante Salmo in Sardegna, per poi spiegare: "E' uno schiaffo al buon senso e alla sicurezza. E anche ai suoi colleghi e ai lavoratori dello spettacolo che in questi giorni stanno facendo sforzi enormi per lavorare rispettando le regole. E che stanno dimostrando ogni giorno che è certo difficile, ma possibile". (Rin)