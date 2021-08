© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tragedia del ponte Morandi "ha sconvolto l’Italia. Il dolore per le 43 vittime è ancora vivo. La ricostruzione ha però segnato una svolta. Il modello Genova oggi è sinonimo di capacità organizzativa ed efficienza e va replicato in ogni opera, grande e piccola". Lo scrive su Twitter la ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna. (Rin)