Ponte Genova: Giovannini, ogni impegno possibile per accertare responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi commemoriamo le vite spezzate di 43 persone, 43 volti di tante nazionalità. 43 persone che erano padri, madri, giovani, giovanissimi, perfino un bambino di 8 anni. Sottolineando che per accertare le responsabilità dell’evento e le circostanze che lo hanno causato è necessario ogni impegno possibile, oggi siamo qui per 'ricordare con', come ci dice l’etimologia della parola 'commemorare'. Ricordare con i parenti, con gli abitanti di una città colpita così duramente, con l’intera comunità nazionale". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, nel suo intervento all’evento in ricordo delle vittime del Ponte Morandi. "Ma, come spesso ci ricorda il presidente Mattarella, ricordare e fare memoria non basta. La memoria deve essere accompagnata dall’impegno a cambiare, alla luce del dramma vissuto. La costruzione del Ponte S. Giorgio ha ricucito il vuoto della materia crollata, ma non potrà risanare il dolore", ha aggiunto. (Rin)