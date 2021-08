Ponte Genova: Mulè, costruire Paese più sicuro miglior modo di onorare vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tragedia del Ponte Morandi "ha lasciato una cicatrice indelebile nel cuore di ognuno di noi. Nel ricordo delle 43 vittime di quel tragico crollo continua una giusta battaglia di verità: pretendere giustizia, non sommaria, è un atto dovuto alle vittime, ai familiari e al Paese. Quella tragedia, che vede nel nuovo ponte San Giorgio un'immagine di rinascita e ripartenza, non deve far abbassare la guardia da un pericolo ben più grave: la Liguria e l'Italia sono ancora ostaggio di infrastrutture obsolete e mai completate. Costruire un Paese più sicuro è il miglior modo per onorare il ricordo di chi ha perso la vita nel crollo del ponte Morandi". Lo dichiara in una nota Giorgio Mulè, sottosegretario alla Difesa e deputato di Forza Italia. (Com)