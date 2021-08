© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il mio pensiero in questa giornata va alle 43 vittime del Ponte Morandi e alle loro famiglie. Sono passati tre anni da quella terribile tragedia. Genova e la Liguria hanno avuto la forza di reagire e di rialzarsi. La battaglia per la giustizia va avanti. L’Italia non dimentica". Lo scrive su Twitter la ministra per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini. (Rin)