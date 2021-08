© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, ringrazia su Twitter il presidente del Consiglio, Mario Draghi, "per le parole di vicinanza a Genova e di stima per il grande sforzo che le istituzioni unite e tutti i cittadini hanno fatto per ricostruire in fretta il ponte e il futuro. Il modello Liguria - aggiunge il cofondatore di Coraggio Italia - sia un faro per le grandi sfide che ci aspettano". (Rin)