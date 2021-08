Ponte Genova: Salvini, pretendiamo giustizia per le 43 vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre anni fa una "tragedia colpì Genova e l’Italia intera: 43 persone persero la vita in seguito al crollo del Ponte Morandi. Noi non dimentichiamo". Lo scrive su Twitter il leader della Lega, Matteo Salvini, che aggiunge: "Un pensiero a chi non c’è più e alle famiglie distrutte dal dolore. Pretendiamo giustizia per loro. Ringrazio la splendida comunità di Genova per l’esempio di velocità ed efficienza, con cui si è rialzata, ricostruendo il ponte in tempi brevi. È il simbolo dell’Italia che non si arrende". (Rin)