Centrodestra: Vito (FI), dimissioni Durigon necessarie ma non sufficienti

- "Sono costretto a tornare sul caso Durigon. Il sottosegretario leghista ha fatto a Latina una dichiarazione programmatica, se il centrodestra vince le locali elezioni, rinomina il Parco, da qualche anno dedicato a Falcone e Borsellino, ad Arnaldo Mussolini, come era una volta. A questa dichiarazione non ha fatto seguito nessuna smentita o presa di distanza, nemmeno da Forza Italia. Solo mezze scuse, tentativi di minimizzare, perfino storiografici. Ma un centrodestra che vuole essere o anche solo apparire nostalgico, non va proprio bene". Lo dichiara in una nota Elio Vito, deputato di Forza Italia. "Per questo - spiega - le dimissioni del sottosegretario Durigon, sono necessarie, dovute ma non sono sufficienti. Occorre chiarire quale centrodestra si candida a governare con le prossime elezioni l'Italia. Occorre che sia un centrodestra che non abbia ambiguità sull'antifascismo, sulla lotta alle mafie e ci aggiungo pure che abbia a cuore la tutela delle libertà e dei diritti civili".(Com)