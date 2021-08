© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chiedeva dei soldi, ma il padre non ne voleva sapere. Così la figlia, una donna 37enne, ha deciso di accoltellarlo. E' successo ad Alpignano, in provincia di Torino. La vittima è un signore di 83 anni che fortunatamente è stato salvato dai Carabinieri prima di conseguenze ben più gravi. E' riuscito a cavarsela con qualche lieve ferita. Mentre la figlia è stata arrestata per maltrattamenti in famiglia. (Rpi)