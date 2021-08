Torino: arrestati due rapinatori, avevano messo a segno un colpo in un ufficio postale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avevano fatto un colpo all'Ufficio Postale di via Bulgini con la pistola e indossando i caschi, riuscendo a racimolare circa 4.200 euro dalle casse della Posta. Ma la fuga è stata breve. I due sono stati bloccati dai poliziotti e uno è stato trovato in possesso del bottino. E successo lunedì mattina. I due - 53 anni uno e 60 anni l'altro, entrambi pregiudicati - sono stati arrestati per rapina aggravata e detenzione e porto illegale di un'arma comune da sparo. (Rpi)