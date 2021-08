Piemonte: il meteo di oggi a Torino e in regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, venerdì 13 agosto, cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata ma nella notte sono previste precipitazioni. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4.564m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio assenti e proverranno da Est. Allerta meteo prevista: afa. In Piemonte, l'anticiclone africano è ben saldo sulle regioni settentrionali, si rinnova una giornata soleggiata e molto calda. Qualche velatura in transito e addensamenti pomeridiani sulle Alpi ma ancora basso il rischio di temporali di calore. Temperature massime fino a 36 gradi sulle basse pianure piemontesi, afa anche di notte nei grandi centri urbani. Venti a regime di brezza. (Rpi)