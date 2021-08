Covid: Regione Piemonte, niente obbligo di certificato verde nelle mense aziendali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla polemica nata negli scorsi giorni in alcune aziende piemontesi, che hanno deciso di imporre l'obbligo del certificato verde per accedere alle mense, arriva il parere della regione Piemonte. Secondo la Regione "non occorre esibire il certificato nella ristorazione aziendale, fermo restando il rispetto dei protocolli diretti a prevenire o contenere il contagio". Il documento arriva dopo che la Fim-Cisl ha deciso di proclamare uno sciopero alla Hanon System proprio in merito all'obbligo del certificato verde. (Rpi)