Napoli: Manfredi, artigianato tradizione che va difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una volta nella nostra città si diceva: 'imparare il mestiere'. Tanti i ragazzi che venivano mandati dalle famiglie nelle botteghe dei maestri artigiani sono poi diventati ambasciatori di Napoli nel mondo. Una tradizione diventata eccellenza che va difesa. Per questo nel mio programma per Napoli ho dedicato attenzione a un’imprenditoria che non va assolutamente perduta, anzi, va sostenuta e promossa insieme alla valorizzazione dei quartieri. A forme di sostegno economico affiancheremo percorsi in grado di portare queste attività in un mondo nuovo, digitale e tecnologico, con uno sguardo sempre rivolto verso la formazione specifica delle generazioni future". Così su Facebook il candidato sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. (Ren)