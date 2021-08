Incendi: in Sardegna aiuti dalla Croce rossa ad allevatori in difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quindici bilici contenenti foraggi per il bestiame, portati da personale della Croce rossa italiana via mare, saranno consegnati oggi in tutta l'isola agli allevatori in difficoltà, attraverso un'operazione che coinvolge oltre cento volontari Cri per la distribuzione. Le rotoballe sono state donate dagli allevatori di diverse Regioni italiane (in collaborazione con i Comitati della Croce rossa sul territorio): Piemonte, Toscana, Abruzzo, Lazio, Campania e contribuiranno all'alimentazione di oltre mille animali, tra pecore e mucche. L'iniziativa è stata resa possibile grazie al sostegno della Polizia di Stato, della Polizia Stradale, della direzione Marittima di Olbia, di Coldiretti, Grimaldi Lines e Nivea Lavanderia Industriale. "Siamo stati vicini alla Sardegna, colpita dai devastanti roghi delle settimane scorse, sin dalle prime ore, grazie ai nostri volontari sul territorio. E non intendiamo lasciarla adesso, nella delicata fase di ricostruzione: ecco perché sono molto orgoglioso di questa operazione, frutto di una importante ed efficace collaborazione istituzionale”, hasottolineato Francesco Rocca, presidente della Croce rossa italiana e della Federazione internazionale delle società di Croce rossa e Mezzaluna rossa (Ifrc). Queste consegne "sono un piccolo ma concreto aiuto ai tantissimi allevatori in difficoltà che la Croce Rossa non intende abbandonare. Ci siamo mossi, in tal senso, anche a livello internazionale con progetti di sostegno diretto: Federazione internazionale delle società di Croce rossa e Mezzaluna rossa (Ifrc) che presiedo, ha già stanziato 200.000 euro attraverso un progetto per l'acquisto di foraggi e mangimi, oltre a contributi per la ricostruzione delle aziende più danneggiate”, ha aggiunto. (segue) (Com)