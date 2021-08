© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A tre anni dal crollo del Ponte Morandi, il mio pensiero è per le 43 vite che abbiamo perso e per le loro famiglie. Genova e la Liguria non dimenticano". Lo scrive su Twitter il presidente della regione Liguria e cofondatore di Coraggio Italia, Giovanni Toti. (Rin)