Napoli: Maresca, 8,4 milioni per sicurezza dimostrano attenzione Lega al territorio

- "La notizia che Napoli in un triennio riceverà 8,4 milioni di euro da investire in sicurezza urbana è la dimostrazione dell'attenzione che forze di governo come la Lega hanno nei confronti del nostro territorio. Da candidato sindaco con il centrodestra unito ho preso l'impegno di ripristinare in città le condizioni di sicurezza e di legalità trascurate in 30 anni di malgoverno di sinistra. Grazie a Matteo Salvini prima, e al sottosegretario Nicola Molteni oggi, per aver messo i problemi della terza città d'Italia al centro della loro azione di governo. Incontrerò appena possibile Molteni per discutere insieme di programmazione e investimento dei fondi disponibili per rendere Napoli una città più sicura". Lo dichiara Catello Maresca, candidato sindaco del centrodestra a Napoli. (Ren)