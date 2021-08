Napoli: Gaudini, approvate linee di indirizzo per installazione di colonnine per ricarica veicoli elettrici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sulla base delle linee di indirizzo approvate oggi - prosegue la nota del Comune di Napoli - verrà pubblicato un apposito avviso pubblico per l'individuazione di un operatore interessato all'installazione e alla gestione delle prime 60 infrastrutture di ricarica (primo lotto). Nell'avviso saranno dettagliati i requisiti generali e speciali degli operatori, le caratteristiche tecniche delle infrastrutture di ricarica e del servizio di gestione e i criteri di valutazione delle proposte pervenute. Con successivi atti saranno resi noti i termini per l'assegnazione degli ulteriori 2 lotti, ciascuno da 60 unità, fino al raggiungimento delle complessive 180 infrastrutture di ricarica. L'amministrazione si è riservata la facoltà di aumentare il numero complessivo delle infrastrutture di ricarica nel corso del tempo, in base alle esigenze e alla diffusione della mobilità elettrica". "Oggi – afferma l'assessore Gaudini – si compie un primo importante passo per dotare anche la città di Napoli di una rete diffusa di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. Anche se l'obiettivo primario è quello di incentivare sempre di più l'utilizzo del trasporto pubblico, è importante, nei casi in cui si debba ricorrere al veicolo privato, incentivare l'utilizzo di auto elettriche. Solo in questo modo, infatti, si potrà dare un significativo contributo alla riduzione delle emissioni inquinanti e alla salvaguardia dell'ambiente". (Ren)