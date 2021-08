Strada: De Luca, lo ricordiamo con grande stima e rispetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con l’improvvisa scomparsa di Gino Strada l’Italia perde una personalità che ha speso tutta la sua vita a difesa dei diritti umani fondamentali, in particolar modo attraverso la cura delle vittime civili delle guerre. Lo ricordiamo per questo con grande stima ed enorme rispetto. Le nostre condoglianze alla famiglia e a tutta la comunità di Emergency di cui Gino Strada è stato fondatore e che, siamo certi, continuerà la sua opera in nome dei valori di umanità e solidarietà". Così sui social il governatore della Campania Vincenzo De Luca. (Ren)