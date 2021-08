Salerno: Fasano (FI), a Eboli sosterremo Damiano Cardiello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Damiano Cardiello è stato protagonista di una stagione di denunce contro un potere pervasivo e dal quale non è stato mai contaminato. Oggi la sua candidatura a sindaco di Eboli è nel segno della coerenza e dell'esaltazione dei valori del buon governo e della destra. Valori che meritano sottolineatura da parte mia e da parte di Forza Italia che ha sposato con convinzione questo progetto di cambiamento e di rinnovamento per una città importante come Eboli". Lo ha dichiarato in una nota il coordinatore salernitano di Forza Italia Enzo Fasano. (Ren)