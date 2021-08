Covid: Mura (Pd), rassegnazione presidente Solinas è pericolosa per Sardegna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Sardegna occorrono misure urgenti e straordinarie per contenere l'aumento dei contagi e soprattutto dei ricoveri. Servono controlli sugli arrivi nell'isola ma anche nei porti e negli aeroporti d'imbarco, tracciamenti sul territorio, il completamento della vaccinazione dei soggetti fragili e più severità nel far applicare le regole. Rischiamo di ritrovarci nuovamente con le restrizioni della zona gialla in piena stagione turistica eppure il presidente Solinas sembra pericolosamente rassegnato a subire gli eventi. Il Governo aiuti i sardi a evitare il peggio". Lo dichiara la presidente della commissione Lavoro della Camera ed esponente del Partito democratico, Romina Mura, alla luce dei dati dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari (Agenas) in base ai quali la Sardegna fa registrare la peggiore incidenza di casi settimanali per 100mila abitanti raggiungendo quota 142,03 a fronte di un limite massimo di 150. "Tutti i presupposti per una situazione di alto allarme erano chiari già nelle settimane scorse quando – rileva la parlamentare - hanno ricominciato a crescere i positivi e i numeri delle terapie intensive. Purtroppo, a fronte della straordinarietà degli eventi, la Regione continua a non mostrarsi all'altezza". (Com)