Piemonte: certificato verde per dipendenti Trilix, per la Fiom è "violazione della privacy"

- Ancora polemiche sull'uso del certificato verde all'interno delle aziende. Questa volta tocca alla Trilix di Nichelino che ha comunicato agli 80 dipendenti che chiunque rientrerà da un periodo di ferie superiore alla settimana dovrà esibire il green pass o avere un tampone negativo per poter rientrare a lavoro. Per la Fiom si tratta di "una violazione della legge e delle norme sulle tutela della privacy, per di più con i costi ingiustificati dei tamponi a carico dei lavori. E' vietato alle imprese di accedere alle informazioni sanitarie dei dipendenti", spiega Giovanni Mannori, responsabile Trilix per la Fiom-Cgil di Torino, secondo cui "l'iniziativa aziendale è una fuga in avanti illegittima e ingiustificata, calcolando che gran parte dei dipendenti sono in telelavoro da mesi. La salute dei dipendenti si garantisce con le norme di prevenzione del contagio definite nei Protocolli". (Rpi)